Экономика и бизнес

Что намерены построить инвесторы в СКО

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 20:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал о том, какие инвестиционные проекты реализуются в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что за два года объем промышленного производства вырос в 1,5 раза, а портфель заказов предприятий увеличился в 1,5 раза – с 210,1 до 300,7 млрд тенге.

"Ключевой драйвер – обрабатывающая промышленность, на которую приходится 86% выпуска. Рост экономики подкреплен серьезным притоком инвестиций. В регионе реализуется 51 инвестиционный проект на 894 млрд тенге с созданием свыше 7,8 тыс. рабочих мест. Центром притяжения капитала остается СЭЗ "Қызылжар": здесь зарегистрировано 22 участника с общим объемом инвестиций свыше 317 млрд тенге и планами по созданию около 4 тыс. постоянных рабочих мест", – сообщил глава региона.

Он напомнил, что по решению правительства расширена география данной зоны: созданы две субзоны в Тайыншинском районе и районе имени Габита Мусрепова.

"Тайынша уже почти десять лет работает с китайскими инвесторами, продукция местных предприятий продается в Сиане, вторая субзона ориентирована на глубокую переработку сельхозпродукции и экспорт", – пояснил аким.

В регион, добавил он, заходят крупные иностранные компании. В частности, катарская "Ультрадекор" строит завод по производству ДСП и ЛДСП с инвестициями свыше 90 млрд тенге, российская "Бейкертон" реализует кондитерский проект на 37,3 млрд тенге с созданием 380 рабочих мест, а китайская "Чилу Агро" запускает производство тракторов и сельхозтехники, тогда как "Уралкран" возводит завод подъемно-транспортного оборудования, способный полностью закрыть потребности местного рынка.

"Активны и отечественные инвесторы. Их силами открывается грибная ферма и компостный завод на 11,3 млрд тенге с мощностью до 1 200 тонн грибов и 5 200 тонн компоста в год. Готовится к реализации экологический проект "Техноэкопарк" с мусоросортировочным комплексом и переработкой отходов во вторичное сырье", – резюмировал Гауез Нурмухамбетов.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что делается для развития региона.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
