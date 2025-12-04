#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.65
582.89
6.47
Спорт

Софья Самоделкина не смогла войти в тройку сильнейших на турнире в Хорватии

Казахстанская фигуристка, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 04:59 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
4 декабря в Загребе (Хорватия) начался турнир ISU Challenger Series Golden Spin of Zagreb 2025. На нем выступила казахстанская фигуристка – Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

В короткой программе Софья Самоделкина расположилась лишь на седьмом месте с результатом 56,26 балла.

В тройку лучших вошли:

  • Брэди Теннел (США) – 62,80 балла;
  • Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,30 балла;
  • Лиа Серна (Франция) – 60,75 балла.

В эту субботу состоится произвольная программа. Поэтому у фигуристки еще будет шанс завоевать медаль для Казахстана.

Ранее стало известно, что лучший фигурист Казахстана совершил две ошибки на финале Гран-при.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Софью Самоделкину ждет еще одно международное соревнование в этом году
07:50, 17 ноября 2025
Софью Самоделкину ждет еще одно международное соревнование в этом году
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
08:33, 09 августа 2025
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
Самоделкина вошла в призовую тройку на старте турнира в Таллине
09:44, 13 ноября 2024
Самоделкина вошла в призовую тройку на старте турнира в Таллине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: