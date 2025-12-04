Софья Самоделкина не смогла войти в тройку сильнейших на турнире в Хорватии
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
4 декабря в Загребе (Хорватия) начался турнир ISU Challenger Series Golden Spin of Zagreb 2025. На нем выступила казахстанская фигуристка – Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.
В короткой программе Софья Самоделкина расположилась лишь на седьмом месте с результатом 56,26 балла.
В тройку лучших вошли:
- Брэди Теннел (США) – 62,80 балла;
- Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,30 балла;
- Лиа Серна (Франция) – 60,75 балла.
В эту субботу состоится произвольная программа. Поэтому у фигуристки еще будет шанс завоевать медаль для Казахстана.
Ранее стало известно, что лучший фигурист Казахстана совершил две ошибки на финале Гран-при.
