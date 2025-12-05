#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Впервые превысит 300 млрд долларов – Токаев о ВВП Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:54 Фото: akorda.kz
Валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана впервые превысит 300 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря 2025 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана":

"Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов. Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере".

По словам президента, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.

"За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в три раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, который динамично растет и развивается, а его доля в экономике достигла 40%.

"За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции – в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работают 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден "Мейірім".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
