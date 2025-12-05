Задачу особой значимости для правительства назвал Токаев

На церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" Касым-Жомарт Токаев обозначил крайне важную задачу по защите прав и интересов бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в последние годы в стране проводится большая работа по модернизации правовой и судебной системы.

"Создан институт административной юстиции. Эти инициативы уже начинают приносить положительные результаты. Более половины дел, рассматриваемых в судах, решаются в пользу граждан и бизнеса", – отметил Токаев.

Также активно ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. Проведена декриминализация экономических преступлений.

"Все это способствует утверждению принципа "Закон и порядок". До конца этого года Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Для крупных инвесторов внедрена система "зеленого коридора", которая позволила ускорить получение разрешительных документов", – указал глава государства.

Кроме того, президент назвал основные причины замедления мировых потоков прямых иностранных инвестиций.

"В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл. Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал. По данным ЮНКТАД, мировые потоки прямых иностранных инвестиций переживают значительное замедление. В 2024 году объем инвестиций в реальный сектор экономики в мире сократился на 11% – до 1,5 трлн долларов. Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается. Основные причины – нарастающая геополитическая напряженность и фрагментация глобальных цепочек поставок. Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимости, которую предстоит решить правительству", – резюмировал Токаев.

Президент также рассказал о том, что к нему поступают обращения бизнеса по некоторым нормам нового Налогового кодекса.