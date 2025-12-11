Зачем Шымкенту развязка за 9,4 млрд тенге, объяснил аким

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о целесообразности строительства дорогостоящей развязки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие конкретные проблемы решит данная развязка. "Развязка эта является одной из самых главных транспортных артерий города, и жители знают хорошо, какие проблемы создает данный перекресток в виде больших пробок", – заявил Габит Сыздыкбеков. Он напомнил, что ранее вдоль проспекта были построены две развязки. "Как итог этой цепочки будет построен мост. Это не развязка, а магистральный мост – он даст возможность передвижения транспортных средств без использования светофоров и даст обязательно положительный эффект", – заверил глава города. Ранее Габит Сыздыкбеков рассказал о планах по оформлению города к новогодним праздникам.

