Зачем Шымкенту развязка за 9,4 млрд тенге, объяснил аким
Фото: akorda.kz
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о целесообразности строительства дорогостоящей развязки, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, какие конкретные проблемы решит данная развязка.
"Развязка эта является одной из самых главных транспортных артерий города, и жители знают хорошо, какие проблемы создает данный перекресток в виде больших пробок", – заявил Габит Сыздыкбеков.
Он напомнил, что ранее вдоль проспекта были построены две развязки.
"Как итог этой цепочки будет построен мост. Это не развязка, а магистральный мост – он даст возможность передвижения транспортных средств без использования светофоров и даст обязательно положительный эффект", – заверил глава города.
Ранее Габит Сыздыкбеков рассказал о планах по оформлению города к новогодним праздникам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript