Общество

Зачем Шымкенту развязка за 9,4 млрд тенге, объяснил аким

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:33 Фото: akorda.kz
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о целесообразности строительства дорогостоящей развязки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие конкретные проблемы решит данная развязка.

"Развязка эта является одной из самых главных транспортных артерий города, и жители знают хорошо, какие проблемы создает данный перекресток в виде больших пробок", – заявил Габит Сыздыкбеков.

Он напомнил, что ранее вдоль проспекта были построены две развязки.

"Как итог этой цепочки будет построен мост. Это не развязка, а магистральный мост – он даст возможность передвижения транспортных средств без использования светофоров и даст обязательно положительный эффект", – заверил глава города.

Ранее Габит Сыздыкбеков рассказал о планах по оформлению города к новогодним праздникам.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
