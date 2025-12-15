Минэнерго о ситуации вокруг КТК: Оценка ущерба продолжается

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве прокомментировал ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и рассказал о ходе оценки возможного ущерба, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов напомнил, что после последней атаки Минэнерго выступило с заявлением о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре, особенно по объектам, имеющим критическое значение.

"Ни для кого не секрет, что 80% нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум. Этот трубопроводный консорциум создан в соответствии с международным законодательством и в нем присутствует большинство акционеров, присутствуют компании из Европы, США и Казахстана", – заявил министр.

Он отметил, что российской компании принадлежит лишь незначительная доля в проекте.

"Поэтому в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел Казахстан осуждает такого плана атаки на гражданскую критическую инфраструктуру. Мы считаем, они недопустимы. Касательно убытков. Был вопрос к министру национальной экономики, заместителю премьер-министра. Такая оценка ведется. Дальнейшее развитие событий, я думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики не может быть. Мы орган, который осуществляет политику в области энергетики", – дополнил Аккенженов.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Украиной, он пояснил, что размер ущерба еще предстоит окончательно определить. По его словам, дальнейшие шаги будут приниматься уже после завершения этой оценки.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.