#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Экономика и бизнес

Минэнерго о ситуации вокруг КТК: Оценка ущерба продолжается

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:42 Фото: cpc.ru
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве прокомментировал ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и рассказал о ходе оценки возможного ущерба, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов напомнил, что после последней атаки Минэнерго выступило с заявлением о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре, особенно по объектам, имеющим критическое значение.

"Ни для кого не секрет, что 80% нефти, добываемой в Казахстане, идет через Каспийский трубопроводный консорциум. Этот трубопроводный консорциум создан в соответствии с международным законодательством и в нем присутствует большинство акционеров, присутствуют компании из Европы, США и Казахстана", – заявил министр.

Он отметил, что российской компании принадлежит лишь незначительная доля в проекте.

"Поэтому в соответствии с политическим заявлением Министерства иностранных дел Казахстан осуждает такого плана атаки на гражданскую критическую инфраструктуру. Мы считаем, они недопустимы. Касательно убытков. Был вопрос к министру национальной экономики, заместителю премьер-министра. Такая оценка ведется. Дальнейшее развитие событий, я думаю, прокомментирует Министерство иностранных дел. Политических заявлений со стороны Министерства энергетики не может быть. Мы орган, который осуществляет политику в области энергетики", – дополнил Аккенженов.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Украиной, он пояснил, что размер ущерба еще предстоит окончательно определить. По его словам, дальнейшие шаги будут приниматься уже после завершения этой оценки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:42
Казахстан переориентирует поток нефти после атаки дронов на КТК

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
12:30, 04 декабря 2025
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
17:37, 26 февраля 2025
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК
12:08, 08 августа 2023
Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: