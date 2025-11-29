Беспилотные катера атаковали КТК: повреждения значительные

29 ноября 2025 года морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) подвергся атаке и получил значительные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), один из трех причалов КТК под Новороссийском получил значительные повреждения. Атака, по данным компании, была совершена беспилотными катерами.

"Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04:06 мск (06:06 по Астане) в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется. В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", – говорится в сообщении.

В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

"Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн т нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются Тенгизшевройл (Шеврон), ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни, Шелл", — говорится в сообщении КТК.

Ранее США сняли санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака.