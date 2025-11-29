#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
События

Беспилотные катера атаковали КТК: повреждения значительные

морской порт КТК, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 14:11 Фото: Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
29 ноября 2025 года морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) подвергся атаке и получил значительные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), один из трех причалов КТК под Новороссийском получил значительные повреждения. Атака, по данным компании, была совершена беспилотными катерами.

"Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04:06 мск (06:06 по Астане) в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется. В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", – говорится в сообщении.

В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

"Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн т нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются Тенгизшевройл (Шеврон), ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни, Шелл", — говорится в сообщении КТК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 14:11
Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА

Ранее США сняли санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
О сильных вспышках на Солнце заявили ученые
14:41, Сегодня
О сильных вспышках на Солнце заявили ученые
Объект КТК был атакован беспилотниками
13:21, 17 февраля 2025
Объект КТК был атакован беспилотниками
Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%
15:47, 18 февраля 2025
Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: