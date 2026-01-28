#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Экономика и бизнес

О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:46 Фото: cpc.ru
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались ситуацией с работой ВПУ КТК, а также сроками восстановления устройств, когда КТК выйдет на полную мощность.

"На сегодняшний момент КТК работает двумя ВПУ. В воскресенье мы запустили ВПУ-3, он вышел из ремонта. В короткие сроки нам не удалось его отремонтировать ввиду плохих погодных условий. Черное море имеет свою специфику: в зимний период очень большие штормы, высота волны более 2,5 метра. Даже в предыдущие годы нам приходилось замедлять работу терминала из-за плохих условий. Сейчас работают ВПУ-1 и ВПУ-3. Атакованный ВПУ-2 находится в полуплавучем состоянии – он полузатопленный. Я говорил ранее, что была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Поэтому на сегодняшний момент из-за погодных условий мы не смогли восстановить его плавучесть и оценить техническое состояние внутренних систем ВПУ", – дополнил Ерлан Аккенженов.

Он рассказал, что уже заказаны два новых ВПУ в Арабских Эмиратах, они изготовлены, а сроки доставки займут порядка 30 дней.

"Сейчас решается вопрос погрузки этих ВПУ на корабли и отправки в Казахстан. Они должны прибыть через 30 дней. Далее будет проводиться работа по их монтажу и демонтажу других ВПУ – порядка 45 дней. В целом, около 70 дней уйдет на установку двух новых ВПУ, и КТК будет работать с тремя ВПУ. Что КТК работает не в полной мощности, это тоже неверно. Расчет работы КТК изначально был на два ВПУ. Третий ВПУ всегда имел роль запасного и использовался при ремонтах других ВПУ. Поэтому сейчас КТК работает на полную мощность. В сутки он грузит два полных танкера. Острую ситуацию по КТК мы уже сняли", – сказал Аккенженов.

Министр также рассказал, что ремонт идет полностью за счет консорциума КТК, и они, как операционная компания, несут все затраты по ремонту, обслуживанию и обновлению технологического оборудования.

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".

Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

13 января 2026 года в Минэнерго Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. В ведомстве также отметили, что технологический процесс ведется в штатном режиме с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Минэнерго: Новые ВПУ для КТК доставят раньше срока
11:52, 15 декабря 2025
Минэнерго: Новые ВПУ для КТК доставят раньше срока
На КТК завершили ремонт выносного причального устройства
15:35, 25 января 2026
На КТК завершили ремонт выносного причального устройства
Минэнерго о ситуации вокруг КТК: Оценка ущерба продолжается
11:42, 15 декабря 2025
Минэнерго о ситуации вокруг КТК: Оценка ущерба продолжается
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
13:49, Сегодня
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
13:29, Сегодня
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
13:17, Сегодня
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
13:11, Сегодня
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: