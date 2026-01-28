О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Мажилисе 28 января 2026 года сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались ситуацией с работой ВПУ КТК, а также сроками восстановления устройств, когда КТК выйдет на полную мощность.



"На сегодняшний момент КТК работает двумя ВПУ. В воскресенье мы запустили ВПУ-3, он вышел из ремонта. В короткие сроки нам не удалось его отремонтировать ввиду плохих погодных условий. Черное море имеет свою специфику: в зимний период очень большие штормы, высота волны более 2,5 метра. Даже в предыдущие годы нам приходилось замедлять работу терминала из-за плохих условий. Сейчас работают ВПУ-1 и ВПУ-3. Атакованный ВПУ-2 находится в полуплавучем состоянии – он полузатопленный. Я говорил ранее, что была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Поэтому на сегодняшний момент из-за погодных условий мы не смогли восстановить его плавучесть и оценить техническое состояние внутренних систем ВПУ", – дополнил Ерлан Аккенженов.

Он рассказал, что уже заказаны два новых ВПУ в Арабских Эмиратах, они изготовлены, а сроки доставки займут порядка 30 дней.

"Сейчас решается вопрос погрузки этих ВПУ на корабли и отправки в Казахстан. Они должны прибыть через 30 дней. Далее будет проводиться работа по их монтажу и демонтажу других ВПУ – порядка 45 дней. В целом, около 70 дней уйдет на установку двух новых ВПУ, и КТК будет работать с тремя ВПУ. Что КТК работает не в полной мощности, это тоже неверно. Расчет работы КТК изначально был на два ВПУ. Третий ВПУ всегда имел роль запасного и использовался при ремонтах других ВПУ. Поэтому сейчас КТК работает на полную мощность. В сутки он грузит два полных танкера. Острую ситуацию по КТК мы уже сняли", – сказал Аккенженов.

Министр также рассказал, что ремонт идет полностью за счет консорциума КТК, и они, как операционная компания, несут все затраты по ремонту, обслуживанию и обновлению технологического оборудования.

13 января 2026 года появилась информация, что танкеры с казахстанской нефтью подверглись атаке дронами близ Каспийского трубопроводного консорциума. Инцидент с танкером Matilda подтвердили в "КазМунайГазе".



Отметим, что это не первая атака дронов. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

13 января 2026 года в Минэнерго Казахстана сообщили, что отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. В ведомстве также отметили, что технологический процесс ведется в штатном режиме с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории.