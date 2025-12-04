#Казахстан в сравнении
Общество

В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК

ктк, нефть, дроны, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:30 Фото: cpc.ru
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 4 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) после атаки дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что данная ситуация находится на особом контроле правительства.

"На данный момент у нас транспортировка (нефти. – Прим. ред.) идет в стабильном режиме. Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет", – сказал Акбаров.

По его словам, сумма нанесенного ущерба еще выясняется.

Журналисты поинтересовались у спикера, связывалось ли Минэнерго с Украиной по поводу атаки.

"Это компетенция МИДа. Сейчас данный вопрос прорабатывается", – ответил вице-министр.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Азамат Сыздыкбаев
