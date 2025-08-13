#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Экономика и бизнес

В каком состоянии находится экономика Казахстана

Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 августа 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что происходит с экономикой Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что внешние условия, в которых сегодня функционирует экономика Казахстана, остаются, мягко говоря, нестабильными.

"К чему это приводит? Обычно в условиях нестабильности инвестиции возвращаются в свои метрополии. Мы это сейчас наблюдаем. По итогам прошлого года впервые был зафиксирован отрицательный поток инвестиций. Это во многом связано с тем, что не происходило реинвестирования. Было выведено 7,1 млрд долларов. В целом, это законно, так как инвесторы сами решают, что делать со своими средствами – реинвестировать или выводить их в виде дивидендов и так далее", – пояснил Серик Жумангарин.

По его словам, такая ситуация связана с завершением первого этапа крупного инвестиционного цикла – так называемого "нефтяного". Он также отметил, что в настоящее время наблюдается рост вложений в основной капитал, и в стране закладываются очень крупные предприятия.

"Я, как министр национальной экономики, хочу сказать, что мы находимся на этапе нормального экономического подъема. Это видно и по нашим цифрам, и по отраслям, которые развиваются. В частности, продолжает расти горнодобывающая отрасль, в том числе добыча нефти", – сказал Серик Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, повысят ли минимальную зарплату в Казахстане

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
