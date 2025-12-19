Правовой щит для инвесторов: Берик Асылов раскрыл приоритет нового комитета
Как следует из релиза за 19 декабря, генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал, что главой государства подписан указ о преобразовании Комитета по возврату активов в Комитет по защите прав инвесторов.
Он отметил, что задачи, поставленные главой государства перед прокуратурой, – большая ответственность и обязывает нас к качественно новому уровню работы с принятием реальных шагов в вопросах защиты инвесторов.
"Главным приоритетом нового комитета станет обеспечение инвестиционной безопасности, что позволит укрепить экономический рост и повысить доверие к Казахстану как к надежной и предсказуемой юрисдикции. Он должен стать системным правовым щитом для каждого инвестора – отечественного и иностранного, крупного и среднего, – кто вкладывает средства, технологии и опыт в развитие нашей экономики".Берик Асылов
Фото: Telegram/GenPr
По словам генпрокурора, наряду с гарантиями со стороны государства, инвесторы должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства – по реализации проектов, созданию рабочих мест и вкладу в реальный сектор экономики.
"Экономика требует не формального привлечения капитала, а его эффективной отдачи. И здесь роль прокуратуры – обеспечить баланс: законность, прозрачность и ответственность всех сторон. От этого напрямую зависит уверенность тех, кто выбирает Казахстан – сегодня и в будущем", – сказал Берик Асылов.
Фото: Telegram/GenPr
8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента рассказал, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов.