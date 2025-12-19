#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Правовой щит для инвесторов: Берик Асылов раскрыл приоритет нового комитета

Берик Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:34 Фото: akorda.kz
В Генеральной прокуратуре Казахстана на расширенном заседании коллегии с участием прокуроров областей и приравненных к ним, а также с онлайн-подключением всех территориальных прокуратур начато обсуждение итогов надзорной деятельности органов прокуратуры за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 19 декабря, генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал, что главой государства подписан указ о преобразовании Комитета по возврату активов в Комитет по защите прав инвесторов.

Он отметил, что задачи, поставленные главой государства перед прокуратурой, – большая ответственность и обязывает нас к качественно новому уровню работы с принятием реальных шагов в вопросах защиты инвесторов.

"Главным приоритетом нового комитета станет обеспечение инвестиционной безопасности, что позволит укрепить экономический рост и повысить доверие к Казахстану как к надежной и предсказуемой юрисдикции. Он должен стать системным правовым щитом для каждого инвестора – отечественного и иностранного, крупного и среднего, – кто вкладывает средства, технологии и опыт в развитие нашей экономики".Берик Асылов

Фото: Telegram/GenPr

По словам генпрокурора, наряду с гарантиями со стороны государства, инвесторы должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства – по реализации проектов, созданию рабочих мест и вкладу в реальный сектор экономики.

"Экономика требует не формального привлечения капитала, а его эффективной отдачи. И здесь роль прокуратуры – обеспечить баланс: законность, прозрачность и ответственность всех сторон. От этого напрямую зависит уверенность тех, кто выбирает Казахстан – сегодня и в будущем", – сказал Берик Асылов.

Фото: Telegram/GenPr

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента рассказал, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
