#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
События

Прокуроры защитили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге – Берик Асылов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане в условиях масштабных экономических реформ, проводимых главой государства, в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель.

"По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более 3 лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет. Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения – общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) 12 января 2026 года.

В результате, как отметил он, проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах практически разрешена – прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий.

"В рамках утвержденных президентом принципов внутренней политики и концепции "Таза Қазақстан" возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями. Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс. несанкционированных свалок".Берик Асылов

По актам прокурорского надзора, как подчеркнул глава ГП РК, застройщиками высажено более 300 тыс. новых зеленых насаждений.

"Во исполнение указа президента о повышении эффективности госуправления прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона. В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спецтехнику и квартиры по ценам, в три раза превышающим их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры".Берик Асылов

Он также отметил, что по ходатайствам и протестам прокуроров пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге.

"Например, по моему протесту отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний. И наоборот, также по моему протесту взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения".Берик Асылов

Как считает глава ГП РК, эффективность прокурорского надзора в сфере защиты экономических интересов общества и государства растет, в том числе благодаря внедрению в работу цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:21
Правовой щит для инвесторов: Берик Асылов раскрыл приоритет нового комитета

26 декабря 2025 года мы писали, что Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Берик Асылов: Государству вернули 760 млрд тенге
10:09, 12 мая 2023
Берик Асылов: Государству вернули 760 млрд тенге
Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов
14:26, 03 октября 2024
Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов
Берик Асылов предложил коллегам из стран ОЭС объединиться для борьбы с наркопреступностью
18:35, 15 сентября 2023
Берик Асылов предложил коллегам из стран ОЭС объединиться для борьбы с наркопреступностью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: