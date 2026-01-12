Прокуроры защитили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге – Берик Асылов

В Казахстане в условиях масштабных экономических реформ, проводимых главой государства, в 2025 году прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель.

"По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более 3 лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет. Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения – общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) 12 января 2026 года.

В результате, как отметил он, проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах практически разрешена – прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий.

"В рамках утвержденных президентом принципов внутренней политики и концепции "Таза Қазақстан" возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями. Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс. несанкционированных свалок". Берик Асылов

По актам прокурорского надзора, как подчеркнул глава ГП РК, застройщиками высажено более 300 тыс. новых зеленых насаждений.

"Во исполнение указа президента о повышении эффективности госуправления прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона. В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спецтехнику и квартиры по ценам, в три раза превышающим их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры". Берик Асылов

Он также отметил, что по ходатайствам и протестам прокуроров пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге.

"Например, по моему протесту отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний. И наоборот, также по моему протесту взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения". Берик Асылов

Как считает глава ГП РК, эффективность прокурорского надзора в сфере защиты экономических интересов общества и государства растет, в том числе благодаря внедрению в работу цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

Материал по теме Правовой щит для инвесторов: Берик Асылов раскрыл приоритет нового комитета

26 декабря 2025 года мы писали, что Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане.