Комитет по возврату незаконных активов переименуют в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года рассказал о планах по трансформации некоторых функций Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. "Генпрокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов: в казну возвращено около 850 млрд тенге. Эти средства направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водоснабжения. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет", – отметил Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Казахстана сообщил, что в стране появится новое министерство искусcтвенного интеллекта.

