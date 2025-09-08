Комитет по возврату незаконных активов переименуют в Казахстане
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года рассказал о планах по трансформации некоторых функций Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства заявил, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов.
"Генпрокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов: в казну возвращено около 850 млрд тенге. Эти средства направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водоснабжения. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
