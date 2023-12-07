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В Кызылординской области внедряют водосберегающие технологии

Казахстан Кызылординская область водосберегающие технологии Фото: акимат Кызылординской области
На брифинге в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 7 декабря рассказал, что в регионе приняты меры по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для Кызылординской области, которая является аграрным регионом, вопрос о поливной воде всегда актуален. Поэтому в регионе широко применяются методы эффективного управления водными ресурсами. 

"Нехватка воды беспокоит население региона – я поднял этот вопрос перед президентом. Совместно с министерством водных ресурсов и ирригации мы приняли "Дорожную карту Кызылординской области по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях", в рамках которой проводятся мероприятия по реконструкции, модернизации ирригационной инфраструктуры путем автоматизации процессов накопления паводковых вод, учета и распределения поливной воды. Мы привлекли международные компании для внедрения современных систем учета и распределения". Нурлыбек Налибаев

За последние 12 лет объем воды в Северном Аральском море сократился на 6,8 млрд. кубометров. Вопрос поливной воды, от которой во многом зависит благополучие всего региона, постоянно поднимается в парламенте и правительстве. 

"С прошлого года реализуется проект "Сохранение плотины Кокарал и восстановление дельты реки Сырдарьи" на 4,6 млрд. тенге. В 2024 году поврежденная плотина будет восстановлена, через озеро Қарашалан будут вырыты 2 канала к морю и канал через озеро Тұщы. В результате будет обеспечена циркуляция воды в море и снизится его засоленность". Нурлыбек Налибаев

Ранее аким рассказал о начале строительства ТЭЦ в областном центре, а также о том, когда будет решена проблема с горячим водоснабжением.

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