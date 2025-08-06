#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.53
620.52
6.71
События

Еще 7 млрд тенге получит Кызылординская область от правительства

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Из специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге. Об этом 6 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках реализации поручения главы государства в Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы.

"Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах".Пресс-служба правительства РК

В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.

Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.

Фото: primeminister.kz

30 июля 2025 года сообщалось, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
События
10:38, Сегодня
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
Ущерб в 52 млн тенге и арест недвижимости: АФМ окончено расследование по Sincere Systems Group
События
10:30, Сегодня
Ущерб в 52 млн тенге и арест недвижимости: АФМ окончено расследование по Sincere Systems Group
В Алматы прощаются с известным космонавтом Талгатом Мусабаевым
События
10:10, Сегодня
В Алматы прощаются с известным космонавтом Талгатом Мусабаевым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: