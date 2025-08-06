Еще 7 млрд тенге получит Кызылординская область от правительства

Из специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге. Об этом 6 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках реализации поручения главы государства в Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы.

"Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах". Пресс-служба правительства РК

В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.

Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.

Фото: primeminister.kz

30 июля 2025 года сообщалось, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.