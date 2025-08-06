Еще 7 млрд тенге получит Кызылординская область от правительства
Отмечается, что в рамках реализации поручения главы государства в Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы.
"Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах".Пресс-служба правительства РК
В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.
Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.
Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Фото: primeminister.kz
30 июля 2025 года сообщалось, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.