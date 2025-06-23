До 4 трлн тенге дополнительных поступлений ждет правительство с введением нового Налогового кодекса

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 23 июня 2025 года озвучил плюсы налоговой реформы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что первые положительные сдвиги депутаты смогут увидеть уже в проекте бюджета на 2026 год.

"Мы будем, наверное, как минимум в два раза увеличивать бюджет развития, главным образом за счет налоговой реформы. Мы планируем, что она даст от 4 до 5 трлн тенге дополнительных поступлений, часть из них идет за счет НДС, за счет прочих налогов, которые мы сделали. Сегодня говорилось, КПН для игорного бизнеса, для банков второго уровня порядка 60 млрд дает. Отмена налоговых льгот где-то порядка 1,3 трлн тенге дает, меры налогового администрирования примерно дадут от 1 трлн и выше", – перечислил глава МНЭ.

По его словам, все эти средства позволят сократить зависимость республиканского бюджета от Нацфонда, снизить уровень госдолга и направить все эти ресурсы на развитие реальных отраслей.

Сегодня, 23 июня, депутаты Сената вернули в Мажилис проект нового Налогового кодекса со своими правками.