#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
521.57
601.01
6.65
Экономика и бизнес

До 4 трлн тенге дополнительных поступлений ждет правительство с введением нового Налогового кодекса

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 23 июня 2025 года озвучил плюсы налоговой реформы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что первые положительные сдвиги депутаты смогут увидеть уже в проекте бюджета на 2026 год.

"Мы будем, наверное, как минимум в два раза увеличивать бюджет развития, главным образом за счет налоговой реформы. Мы планируем, что она даст от 4 до 5 трлн тенге дополнительных поступлений, часть из них идет за счет НДС, за счет прочих налогов, которые мы сделали. Сегодня говорилось, КПН для игорного бизнеса, для банков второго уровня порядка 60 млрд дает. Отмена налоговых льгот где-то порядка 1,3 трлн тенге дает, меры налогового администрирования примерно дадут от 1 трлн и выше", – перечислил глава МНЭ.

По его словам, все эти средства позволят сократить зависимость республиканского бюджета от Нацфонда, снизить уровень госдолга и направить все эти ресурсы на развитие реальных отраслей.

Сегодня, 23 июня, депутаты Сената вернули в Мажилис проект нового Налогового кодекса со своими правками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
ИП против всех: как микробизнес захватывает экономику Казахстана
Экономика и бизнес
15:24, Сегодня
ИП против всех: как микробизнес захватывает экономику Казахстана
Как конфликт между Ираном и Израилем отразится на логистике казахстанских товаров
Экономика и бизнес
13:38, Сегодня
Как конфликт между Ираном и Израилем отразится на логистике казахстанских товаров
В Казахстане увеличилась общая площадь введенного жилья
Экономика и бизнес
17:25, 20 июня 2025
В Казахстане увеличилась общая площадь введенного жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: