Экономика и бизнес

В Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:39 Фото: pexels
Министр финансов Мади Такиев 23 декабря 2025 года на заседании правительства сообщил о последовательном сокращении налоговой отчетности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается. К примеру, с 2009 года – с 70 до 28, или на 60%.

"Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года. Важное новшество – отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности", – озвучил Такиев.

По его словам, если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные.

22 декабря 2025 года налоговики обратились к предпринимателям с важным предупреждением.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
