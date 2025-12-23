В Казахстане сократят налоговую отчетность и откажутся от штрафов за ее непредоставление

Министр финансов Мади Такиев 23 декабря 2025 года на заседании правительства сообщил о последовательном сокращении налоговой отчетности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается. К примеру, с 2009 года – с 70 до 28, или на 60%.

"Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года. Важное новшество – отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности", – озвучил Такиев.

По его словам, если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные.

