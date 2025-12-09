#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Финансы

Таможенные поступления выросли на 566 млрд тенге за счет цифровизации – Минфин

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства 9 декабря 2025 года озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что завершается переход на единую платформу Keden, которая заменит три действующие системы и обеспечит автоматизацию ключевых процедур.

"Внедрены 16 модулей из 20, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование", – добавил он.

Основные итоги на сегодняшний день:

  • автоматический выпуск значительной части транзитных деклараций;
  • сокращение времени оформления: транзит – с 30 до 10 минут, контейнерный поезд – с 3 часов до 30 минут;
  • интеграция всех смежных служб по принципу "одного окна";
  • электронная очередь упорядочена: исключены некорректные бронирования, усилен контроль по VIN-кодам, выделены отдельные слоты – для скоропортящихся товаров, опасных грузов, животных, а также для казахстанского экспорта;
  • перевод сервисов на четыре языка и интеграция с международным мессенджером "WeChat";
  • развитие цифрового взаимодействия с Китаем и Узбекистаном, включая взаимное признание снимков ИДК и элементы "бесшовного транзита";
  • внедрение искусственного интеллекта для автоматического анализа ИДК и выявления несоответствий.
"Эти меры обеспечивают повышение прозрачности, снижение рисков ручного вмешательства и ускоряют процессы оформления. Проводимая работа обеспечивает прямой фискальный эффект – поступления таможенных платежей с начала года увеличились на 566 млрд тенге", – заявил глава Минфина.

14 октября 2025 года сообщалось, что Минфин выявил с помощью ИИ подозрительные транзакции на сотни миллиардов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
372 млрд бюджетных тенге использовали неэффективно в 2024 году – Минфин
11:43, 27 июня 2025
372 млрд бюджетных тенге использовали неэффективно в 2024 году – Минфин
В Казахстане изменится таможенный контроль
11:09, 07 октября 2025
В Казахстане изменится таможенный контроль
Минфин озвучил, на что были потрачены бюджетные средства
11:03, 15 октября 2024
Минфин озвучил, на что были потрачены бюджетные средства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: