Таможенные поступления выросли на 566 млрд тенге за счет цифровизации – Минфин

Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства 9 декабря 2025 года озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что завершается переход на единую платформу Keden, которая заменит три действующие системы и обеспечит автоматизацию ключевых процедур.

"Внедрены 16 модулей из 20, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование", – добавил он.

Основные итоги на сегодняшний день:

автоматический выпуск значительной части транзитных деклараций;

сокращение времени оформления: транзит – с 30 до 10 минут, контейнерный поезд – с 3 часов до 30 минут;

интеграция всех смежных служб по принципу "одного окна";

электронная очередь упорядочена: исключены некорректные бронирования, усилен контроль по VIN-кодам, выделены отдельные слоты – для скоропортящихся товаров, опасных грузов, животных, а также для казахстанского экспорта;

перевод сервисов на четыре языка и интеграция с международным мессенджером "WeChat";

развитие цифрового взаимодействия с Китаем и Узбекистаном, включая взаимное признание снимков ИДК и элементы "бесшовного транзита";

внедрение искусственного интеллекта для автоматического анализа ИДК и выявления несоответствий.

"Эти меры обеспечивают повышение прозрачности, снижение рисков ручного вмешательства и ускоряют процессы оформления. Проводимая работа обеспечивает прямой фискальный эффект – поступления таможенных платежей с начала года увеличились на 566 млрд тенге", – заявил глава Минфина.

