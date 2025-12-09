Таможенные поступления выросли на 566 млрд тенге за счет цифровизации – Минфин
Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства 9 декабря 2025 года озвучил первые результаты от цифровизации таможенной службы, передает корреспондент Zakon.kz.
Мади Такиев отметил, что завершается переход на единую платформу Keden, которая заменит три действующие системы и обеспечит автоматизацию ключевых процедур.
"Внедрены 16 модулей из 20, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование", – добавил он.
Основные итоги на сегодняшний день:
- автоматический выпуск значительной части транзитных деклараций;
- сокращение времени оформления: транзит – с 30 до 10 минут, контейнерный поезд – с 3 часов до 30 минут;
- интеграция всех смежных служб по принципу "одного окна";
- электронная очередь упорядочена: исключены некорректные бронирования, усилен контроль по VIN-кодам, выделены отдельные слоты – для скоропортящихся товаров, опасных грузов, животных, а также для казахстанского экспорта;
- перевод сервисов на четыре языка и интеграция с международным мессенджером "WeChat";
- развитие цифрового взаимодействия с Китаем и Узбекистаном, включая взаимное признание снимков ИДК и элементы "бесшовного транзита";
- внедрение искусственного интеллекта для автоматического анализа ИДК и выявления несоответствий.
"Эти меры обеспечивают повышение прозрачности, снижение рисков ручного вмешательства и ускоряют процессы оформления. Проводимая работа обеспечивает прямой фискальный эффект – поступления таможенных платежей с начала года увеличились на 566 млрд тенге", – заявил глава Минфина.
14 октября 2025 года сообщалось, что Минфин выявил с помощью ИИ подозрительные транзакции на сотни миллиардов тенге.
