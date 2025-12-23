#Казахстан в сравнении
Общество

Незаполненные налоговые декларации министров объяснил глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал отсутствие налоговых деклараций об имуществе крупных чиновников, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что возможность публикации таких данных для чиновникам продолжается до 31 декабря текущего года.

"Сегодня принимаются декларации без ключевых показателей. То есть в декларации указывается только то имущество, которое было приобретено или реализовано в текущем периоде, плюс имущество, находящееся за рубежом, и зарубежные банковские счета, участие в долях. Если таких приобретений и реализаций в течение года не было, то декларация пустая получается", – сказал Мадиев.

Журналисты уточнили у него, увидят ли казахстанцы в итоге декларации министров.

"В декларации указываются только те сведения, которые были в течение года. Если были. Это реализация, приобретения, счета за рубежом, участие в долях, в акциях и имущество за рубежом. У меня в этом году декларация пустая", – ответил Такиев.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил заявление о том, что декларирование может уйти в небытие в ближайшие пять лет.

Азамат Сыздыкбаев
