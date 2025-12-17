Возмещен 1 млрд тенге: аудиторы пресекли мошеннические схемы

Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства 17 декабря 2025 года озвучил первые результаты реформы в системе госзакупок, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что реформа закупок позволила сэкономить и перераспределить 824 млрд тенге и ускорить процедуры в 3-6 раз, что повысило эффективность использования бюджетных средств. Также выросли в 1,5 раза закупки у отечественных производителей, на 25% сократились жалобы.

"Система государственного аудита усилила профилактику нарушений, предотвращено 396 млрд неэффективных расходов. Онлайн-мониторинг бюджета пресек мошеннические схемы, возмещено около 1 млрд тенге", – резюмировал Мади Такиев.

По его данным, снижение мировой цены на нефть на 12 долларов к прошлому году и на 5,4 доллара ниже прогнозного уровня, сокращение экспорта на 3,8% уменьшили налоговые поступления от крупных предприятий на 37%.

"Параметр доходов, несмотря на внешние факторы, сохраняет устойчивость и позволяет прогнозировать их исполнение. Все государственные обязательства – социальные выплаты, заработные платы, трансферты регионам, программы развития – будут исполнены... Текущая динамика доходов и взвешенная политика управления расходами также позволяют удерживать дефицит под контролем в пределах утвержденных ковенантов", – заверил министр.

27 ноября 2025 года сообщалось, что 7,7 млрд тенге принесла в бюджет индустрия цифровых активов в 2025 году.