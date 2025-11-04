Увеличить количество спортивных тренеров в селах поручили акиматам

Премьер-министр Олжас Бектенов 4 ноября 2025 года на заседании правительства озвучил ряд поручений касательно развития спортивной инфраструктуры страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, надо обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах, создание сети спортивных площадок в шаговой доступности, развитие клубов и секций.

"При этом важно не только строить новые объекты, но и обеспечить эффективную эксплуатацию уже действующих спортивных сооружений. Так, например, жители города Талгара Алматинской области жалуются, что стадион "Жастар" в заброшенном состоянии и не задействован для проведения массовых спортивных мероприятий и организации секций. Министерству туризма и спорта и акиматам следует обеспечить строгий контроль за целевым и эффективным использованием спортивных объектов", – сказал премьер.

Он отметил, что в последние годы идет активное строительство спортивных объектов – только в прошлом году построено 90 сооружений, причем 61 из них – в сельской местности. В текущем году уже открыты и будут завершены работы еще на 102 объектах.

"В целях оптимизации государственных расходов акиматам необходимо привлекать внебюджетные средства, активнее использовать типовые проекты. Государство оказывает поддержку бизнесу и ожидает встречных шагов по развитию социальной и спортивной инфраструктуры. Предприниматели уже откликнулись на призыв президента страны о приватизации футбольных клубов. Мы должны создавать качественный резерв для профессионального спорта", – подчеркнул Бектенов.

По словам премьера, в Астане накоплен успешный опыт по развитию сети инновационных детских центров, созданных за счет частных инвестиций, который необходимо применять и в других регионах.

"Акиматам регионов и Министерству туризма и спорта поручаю до 20 декабря текущего года разработать и утвердить дорожные карты на 2026-2028 годы по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта. Акимам Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Шымкента и Астаны активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов. Акиматам регионов в целях развития массового спорта обеспечить реализацию проекта "Доступный спорт", а также решить вопросы увеличения количества тренеров-инструкторов, особенно в сельской местности", – добавил премьер.

