Экономика и бизнес

Казахстан расширит экспорт животноводческой продукции в Китай

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что Казахстан расширяет экспорт животноводческой продукции в Китай и еще ряд стран, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МСХ, для активного развития мясного животноводства большую роль играет ветеринария и ведется активная работа по модернизации материально-технической базы.

"В рамках нее в 2024-2025 годах построено 400 пунктов, приобретено 900 машин. В ВКО при поддержке КНР запущена ветеринарная лаборатория, которая усилит экспорт животноводческой продукции в КНР. А мы планируем поставлять туда шкуры КРС, мясо птицы и субпродукты птицеводства и другие товары. Соответствующие протоколы подписаны, проведена инспекция казахстанских предприятий. В результате проведенных переговоров с семью странами были согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов, что обеспечит возможность экспорта продукции животноводства", – озвучил Айдарбек Сапаров.

Министр отметил, что работа по расширению линейки экспортируемых товаров продолжается с 12 странами.

23 декабря 2025 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин назвал причины введения ограничений на экспорт мяса крупного рогатого скота (КРС).

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
