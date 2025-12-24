Казахстан расширит экспорт животноводческой продукции в Китай

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что Казахстан расширяет экспорт животноводческой продукции в Китай и еще ряд стран, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МСХ, для активного развития мясного животноводства большую роль играет ветеринария и ведется активная работа по модернизации материально-технической базы. "В рамках нее в 2024-2025 годах построено 400 пунктов, приобретено 900 машин. В ВКО при поддержке КНР запущена ветеринарная лаборатория, которая усилит экспорт животноводческой продукции в КНР. А мы планируем поставлять туда шкуры КРС, мясо птицы и субпродукты птицеводства и другие товары. Соответствующие протоколы подписаны, проведена инспекция казахстанских предприятий. В результате проведенных переговоров с семью странами были согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов, что обеспечит возможность экспорта продукции животноводства", – озвучил Айдарбек Сапаров. Министр отметил, что работа по расширению линейки экспортируемых товаров продолжается с 12 странами. 23 декабря 2025 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин назвал причины введения ограничений на экспорт мяса крупного рогатого скота (КРС).

