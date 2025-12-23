Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года рассказал, готовы ли власти к жизни без нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты затронули вопрос уменьшения запасов нефти в Жанаозене. Они поинтересовались, как будут обеспечивать занятость населения, если нефти не будет.

"Вопрос на самом деле очень актуальный. Касательно запасов нефти, если вас интересует конкретно город Жанаозен, то речь идет о предприятии "ОзенМунайГаз". Под руководством "КазМунайГаза" сейчас идет программа реабилитации. Пока – в процессе. Возможно, где-то глубже есть новые запасы нефти. Если сегодня они добывают на глубине 1,5-2 тыс. метров, то следующий запас, возможно, в 5-6 тыс. метров. Поэтому идет работа по реабилитации месторождения. Но проблема же в другом – в будущем нужна ли будет эта нефть в таком количестве? Сейчас зеленый водород, на электричество переходят все", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Он отметил, что сейчас власти региона занимаются диверсификацией экономики. И развиваются такие направления экономики, как логистика, туризм и сельское хозяйства, а конкретно – рыбное хозяйство.

"Сегодня нам нужно обучать молодежь не на нефтяников, а уже на профессии будущего, чем мы и занимаемся. Завтра нефть не закончится, это понятное дело. Эти люди будут работать. У нас в регионе порядка 50 тыс. человек работают в самих нефтяных компаниях, либо в подрядных организациях. Тема нефти не закрывается, будет существовать. Но, возможно, через лет 10-15 эта проблема возникнет, к чему мы сегодня готовимся", – резюмировал глава региона.

