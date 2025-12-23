#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года рассказал, готовы ли власти к жизни без нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты затронули вопрос уменьшения запасов нефти в Жанаозене. Они поинтересовались, как будут обеспечивать занятость населения, если нефти не будет.

"Вопрос на самом деле очень актуальный. Касательно запасов нефти, если вас интересует конкретно город Жанаозен, то речь идет о предприятии "ОзенМунайГаз". Под руководством "КазМунайГаза" сейчас идет программа реабилитации. Пока – в процессе. Возможно, где-то глубже есть новые запасы нефти. Если сегодня они добывают на глубине 1,5-2 тыс. метров, то следующий запас, возможно, в 5-6 тыс. метров. Поэтому идет работа по реабилитации месторождения. Но проблема же в другом – в будущем нужна ли будет эта нефть в таком количестве? Сейчас зеленый водород, на электричество переходят все", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Он отметил, что сейчас власти региона занимаются диверсификацией экономики. И развиваются такие направления экономики, как логистика, туризм и сельское хозяйства, а конкретно – рыбное хозяйство.

"Сегодня нам нужно обучать молодежь не на нефтяников, а уже на профессии будущего, чем мы и занимаемся. Завтра нефть не закончится, это понятное дело. Эти люди будут работать. У нас в регионе порядка 50 тыс. человек работают в самих нефтяных компаниях, либо в подрядных организациях. Тема нефти не закрывается, будет существовать. Но, возможно, через лет 10-15 эта проблема возникнет, к чему мы сегодня готовимся", – резюмировал глава региона.

15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов объяснил, почему в стране рассматривают расширение Атырауского НПЗ вместо строительства нового завода или развития мини-НПЗ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться
16:06, 20 декабря 2024
Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться
Уровень развития туризма в регионе раскритиковал аким Мангистауской области
14:03, 25 сентября 2025
Уровень развития туризма в регионе раскритиковал аким Мангистауской области
Когда в Актау решат проблему с питьевой водой, рассказал аким Мангистау
12:46, 20 декабря 2024
Когда в Актау решат проблему с питьевой водой, рассказал аким Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: