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Мир

Турция обнаружила в Черном море крупное газовое месторождение

газовое месторождение, газ, газодобыча , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 17:20 Фото: pixabay
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в субботу, 17 мая 2025 года, об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью турецкий лидер поделился во время своего выступления в Стамбуле, пишет РИА Новости.

"На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения квартир во всей Турции в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов", – сообщил Эрдоган.

По его словам, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет 9,5 миллиарда кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза.

14 мая 2025 года в Минэнерго сделали объявление касательно вывоза сжиженного нефтяного газа из Казахстана.

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Андрей Дюсупов
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