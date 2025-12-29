Почему бизнесу невыгодно переезжать в соседние страны, рассказал глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года рассказал, переезжает ли казахстанский бизнес в другие страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отрицает массовый переезд казахстанского бизнеса в соседние страны на фоне налоговой реформы. "Нет, такого переезда нет. Я думаю, все это надуманный довод. Потому что есть много нюансов. То, что говорят, что у них меньше налоги, – это не так! Те же самые пороги, те же самые обороты, тот же самый бизнес. Кроме того, если они все-таки туда переедут, поскольку это все-таки казахстанский налогоплательщик и центр жизненных интересов здесь, у него будут возникать дополнительные налоги. Поэтому я считаю, что бизнесу невыгодно переезжать в другую страну", – заявил глава Минфина. 26 декабря 2025 года сообщалось, что декларацию по НДС упростят для бизнеса. Для этого Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана запускает пилотный сервис предварительного заполнения формы налоговой отчетности 300.00 по налогу на добавленную стоимость (НДС).

