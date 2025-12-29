#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Экономика и бизнес

Почему бизнесу невыгодно переезжать в соседние страны, рассказал глава Минфина

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 09:26 Фото: pixabay
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года рассказал, переезжает ли казахстанский бизнес в другие страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отрицает массовый переезд казахстанского бизнеса в соседние страны на фоне налоговой реформы.

"Нет, такого переезда нет. Я думаю, все это надуманный довод. Потому что есть много нюансов. То, что говорят, что у них меньше налоги, – это не так! Те же самые пороги, те же самые обороты, тот же самый бизнес. Кроме того, если они все-таки туда переедут, поскольку это все-таки казахстанский налогоплательщик и центр жизненных интересов здесь, у него будут возникать дополнительные налоги. Поэтому я считаю, что бизнесу невыгодно переезжать в другую страну", – заявил глава Минфина.

26 декабря 2025 года сообщалось, что декларацию по НДС упростят для бизнеса. Для этого Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана запускает пилотный сервис предварительного заполнения формы налоговой отчетности 300.00 по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава Минфина о малом бизнесе: Будут работать, как работали
11:02, 22 октября 2025
Глава Минфина о малом бизнесе: Будут работать, как работали
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
17:27, 27 ноября 2024
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
Глава Минфина высказался о компенсации пострадавшим от паводков
14:37, 03 апреля 2024
Глава Минфина высказался о компенсации пострадавшим от паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: