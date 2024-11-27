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Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 27 ноября объяснил снижение прогноза по доходам в бюджете на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Мади Такиев заявил, что не расценивает недоимку по налогом лишь как упущение Минфина.

"Это больше, наверное, камень не в наш огород, а в целом надо смотреть, системно: те планы, на основе которых был построен бюджет текущего года, не сбылись. В первую очередь было заложено, что в текущем году будет добыто 95 млн тонн нефти, по факту добыли 89,5 млн – эта большая разница сказывается на доходной части бюджета. Кроме того, была заложена средняя цена реализации нефти – 80 долларов за баррель. Но вы знаете, что в течение года цена была волатильная, и она спускалась до 71 и поднималась до 83. Все эти факты сказались на неисполнении доходной части бюджета", – сообщил Мади Такиев.

Он указал и на тот факт, что просел рынок металлов, в итоге наблюдались потери бюджета.

"Были издержки крупных наших производителей, так как логистические пути доставки наших товаров удлинились. За счет всего вкупе получилось, что доходная часть бюджета не достигла тех целей, которые мы ставили и планировали", – резюмировал глава Минфина.

27 ноября депутаты Мажилиса приняли поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената. Документом доходы республиканского бюджета оцениваются в объеме 14,1 трлн тенге, что на 2 трлн тенге ниже утвержденного плана.

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