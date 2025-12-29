#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Бизнесу в Казахстане дали срок до 1 марта: налоговики сделали важное заявление

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 29 декабря, пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области распространила важную информацию. Она адресована предпринимателям, применяющим в 2025 году специальные налоговые режимы (СНР), сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления:

"В связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и с учетом изменений в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, применяющим в настоящее время специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничный налог, а также режим с использованием фиксированного вычета, необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщикам необходимо в период с 1 января до 1 марта 2026 года (переходный период) представить уведомление о переходе на данный режим в соответствии с положениями ст. 840 нового Налогового кодекса".

Отмечается, что налогоплательщики, представившие такое уведомление, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года.

"В рамках нового Налогового кодекса подача такого уведомления будет доступна с 1 января 2026 года".Пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Налоговики уточнили, что автоматическая подача уведомления реализовывается:

  • в Кабинете налогоплательщика в информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" в разделе "Подать документы" будет доступно "Уведомление о применяемом режиме налогообложения", которое налогоплательщики смогут отправить, подписав своим ЭЦП и через мобильное приложение "E-Salyq Business";
  • в банковских приложениях крупных банков.

А также представлена возможность подачи такого уведомления на бумажном носителе в управление государственных доходов по месту нахождения.

Для информирования налогоплательщиков Комитетом государственных доходов будет направлено push-уведомление в новый Кабинет налогоплательщиков о необходимости представления указанного уведомления для перехода на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации с пошаговым алгоритмом действий.

"В связи с изложенным налогоплательщикам, применяющим в текущем году специальные налоговые режимы, необходимо определиться с выбором подходящего режима налогообложения для дальнейшего осуществления деятельности... Налогоплательщикам рекомендуем определиться с выбором оптимального режима налогообложения и своевременно представить уведомления для перехода на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Это позволит обеспечить плавный переход и избежать автоматического применения общеустановленного порядка налогообложения", – заключили в пресс-службе ДГД по Акмолинской области, обращаясь к предпринимателям.

26 декабря 2025 года Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана объявил важную новость – о запуске пилотного сервиса предварительного заполнения формы налоговой отчетности 300.00 по налогу на добавленную стоимость (НДС). Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
