Экономика и бизнес

Обладаем полной информацией: глава Минфина о доходах казахстанцев

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:29 Фото: pexels
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года рассказал, каких изменений ожидать налогоплательщиками в следующем году, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что все системы, которые необходимы для администрирования, в том числе налогового и таможенного, на сегодня готовы.

"Мы весь год говорим, что мы перешли на новую архитектуру: 14 информационных систем убрали, заменили их на новые 5 информационных систем. Мы сделали большое "озеро данных". Мы сделали интеграцию порядка 100 информационных баз, поэтому на сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса. То есть: там наличие имущества, земля, транспорт, счета там, ну и так далее. Все входит. Там обезличенные данные. То есть сотрудник не видит, кто это там (министр или кто-то еще. – Прим. ред.) Ну, может быть, даже министр – ничего страшного. То есть у него обезличенные данные идут", – заявил глава Минфина.

Также, по его словам, идет большая интеграция с другими странами.

"На сегодняшний день мы получаем информацию от 65 государств в отношении налогоплательщиков Казахстана. У нас есть ежегодный обмен информацией в рамках международного сотрудничества, плюс у нас есть в рамках ОЭСР ряд взаимодействий со странами. С Объединенными Арабскими Эмиратами идет обмен данными в рамках переписки, то есть автоматического обмена данных пока нет", – добавил министр.

Ранее Мади Такиев рассказал, переезжает ли казахстанский бизнес в другие страны на фоне проводимой в стране налоговой реформы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
