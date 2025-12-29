#Казахстан в сравнении
Общество

Критику Налогового кодекса прокомментировал глава Минфина

Мади Такиев, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 09:35 Фото: primeminister.kz
Министр финансов Мади Такиев 29 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал слова бизнес-омбудсмена об искаженных данных в некоторых моментах нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров встретился с руководством Комитета государственных доходов (КГД).

По его словам, при расчетах была нарушена методология статистического анализа: в выборку включили бездействующие предприятия и ИП, сдающие нулевые декларации, которые не отражают реальную хозяйственную активность и искажают показатели налоговой нагрузки работающих субъектов СНР.

"Я не знаю, почему. Но все данные, которые находятся в КГД, выгружаются с той информации, которая предоставляется самими налогоплательщицами. Я считаю, что вся база данных в КГД более достоверная, потому что мы видим каждого налогоплательщика в разрезе его доходов", – сказал Такиев.

Также он прокомментировал вопрос представителей СМИ об отсутствии точного контроля за выполнением запретов.

"В 2000 году мы вводили упрощенную декларацию. Тогда было три вида: ты работаешь один по патенту, переходишь на упрощенную декларацию, через два-три года становишься общеустановленным и выходишь в средний и крупный бизнес. Но за 25 лет у нас этого не произошло. Наоборот, бизнес начал оттягиваться в сторону малого бизнеса, потому что там есть много преференций – он освобожден от проверок, у него сумма административного штрафа намного ниже, он может быть незаметным среди миллионов предпринимателей. Поэтому необходимо сделать правильное ограничение по бизнесу. Малый – малый, средний – средний. Наша задача – взрастить средний бизнес, который станет основой предпринимательства", – добавил министр.

Подробнее о том, что изменится с вступлением в силу Налогового кодекса, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
