Экономика Казахстана ускорилась: ВВП в 2025 году вырос на 6,5%

В Министерстве национальной экономики отмечают, что рост формировался на фоне реализуемых правительством мер по диверсификации экономики. Основной вклад в расширение экономической активности внесли промышленность, транспорт, строительство и торговля, сообщает Zakon.kz.

Устойчивый рост обрабатывающего сектора

Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%, – сообщили в Министерстве экономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 6,4%, что указывает на сохранение положительной динамики вне сырьевого сектора.

Рост обеспечен увеличением выпуска:

продуктов питания – на 8,1%,

продуктов нефтепереработки – на 5,9%,

продукции химической промышленности – на 9,8%,

металлургической продукции – на 1,2%,

продукции машиностроения – на 12,9%.

Положительная динамика зафиксирована в большинстве регионов страны, включая Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Мангистаускую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области, области Жетысу и Улытау, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Фото: МНЭ РК

Транспорт и логистика: рост свыше 20%

Сфера транспорта и складирования по итогам 2025 года продемонстрировала рост на 20,4% (в январе–ноябре – 20,3%). Основными факторами стали увеличение объемов грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также рост пассажирских перевозок в ряде регионов.

Дополнительный вклад обеспечило расширение услуг вспомогательной транспортной деятельности, включая экспедирование грузов, управление воздушным движением, услуги аэропортов, складов и пакгаузов, а также хранение зерна и охлажденных грузов.

Строительство и жилье: масштабные проекты и рост ввода

В строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января–ноября 2025 года (14,7%). Положительная динамика связана с реализацией инфраструктурных и социальных проектов, в том числе строительством комфортных школ, медицинских объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

За январь–декабрь 2025 года в стране введено в эксплуатацию 20,1 млн кв. м жилья, что на 5,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Торговля: оптовый сегмент сохраняет ведущую роль

Сфера торговли за год выросла на 8,9% (в январе–ноябре – 8,8%). Более двух третей общего объема отрасли пришлось на оптовую торговлю.

Рост обеспечили предприятия, реализующие:

зерно, семена и корма для животных – рост в 2,6 раза,

машины и оборудование – на 99,8%,

фармацевтические товары – на 44,1%,

автомобили и легкие автотранспортные средства – на 33%,

молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры – на 25,8%,

сахар, шоколад и сахаристые кондитерские изделия – на 21,2%,

товары широкого ассортимента – на 12,5%.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве рост составил 5,9%. Положительная динамика сформировалась за счет увеличения объемов в растениеводстве (7,8%) и животноводстве (3,3%).

В сфере информации и связи рост по итогам года достиг 3,6%.

Фото: МНЭ РК

В целом, итоги 2025 года свидетельствуют о сбалансированном росте экономики, который обеспечен сразу несколькими секторами и охватывает большинство регионов страны. Такая структура роста отражает постепенное укрепление несырьевых направлений и расширение внутренней экономической активности, считают в МНЭ РК.

Ранее мы сообщили, что впервые в истории Казахстана объем ВВП в 2026 году должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тыс. долларов.