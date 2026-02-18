#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
489.99
580.25
6.38
Финансы

Назван точный объем ВВП Казахстана за 2025 год

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
В РК подведены оперативные итоги экономического развития за 2025 год. По данным, сформированным методом производства (на основе валовой добавленной стоимости по отраслям и налогов на продукты), реальный рост ВВП по сравнению с предыдущим годом составил 6,5%, сообщает Zakon.kz.

За счет чего росла экономика

Реальный рост выпуска товаров составил 8,7%, услуг – 5,2%, налогов на продукты – 5,5%. Таким образом, вклад в расширение экономики был сформирован сразу по нескольким направлениям, без выраженного перекоса в пользу одной группы.

По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, объем произведенного ВВП за январь-декабрь 2025 года достиг 159 561 346,6 млн тенге. В пересчете по среднему обменному курсу Нацбанка за период показатель оценивается в 305 913,4 млн долларов США.

Структура ВВП

По итогам года доля производства услуг в ВВП составила 57,7%, производства товаров – 36,1%, налогов на продукты – 6,2%.

Крупнейшей отраслью в структуре экономики остается промышленность – 26,3% ВВП. При этом внутри промышленного сектора вклад обрабатывающей промышленности (12,7%) превысил вклад горнодобывающей отрасли (11,9%).

Это может указывать на постепенное усиление несырьевой переработки в экономике. При этом сырьевой сектор по-прежнему занимает значительную долю, поэтому говорить о структурном развороте пока преждевременно.

Фото: Zakon.kz

Какие отрасли растут быстрее

Наибольший номинальный рост в 2025 году показали:

  • финансовая и страховая деятельность – 24,1%;
  • транспорт и складирование – 22,9%;
  • обрабатывающая промышленность – 19,7%;
  • строительство – 18,2%;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 17,6%.

Связь с бюджетными показателями

Итоги ВВП коррелируют с динамикой государственных доходов. В 2025 году было собрано 26,9 трлн тенге налогов – на 14,5% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили НДС и КПН.

Налоговые поступления от нефтяного сектора в Нацфонд, напротив, немного сократились на фоне снижения мировых цен на нефть. Это означает, что структура доходов бюджета постепенно смещается в сторону ненефтяных источников.

Фото: Zakon.kz

Исторический контекст

В динамике последних лет экономика Казахстана прошла несколько этапов. В 2020 году был зафиксирован спад на 2,4% на фоне пандемии и ограничительных мер. Начиная со второго квартала 2021 года экономика перешла к восстановлению, после чего рост сохранялся и в 2022-2024 годах.

Итоги 2025 года с реальным увеличением ВВП на 6,5% показывают, что восстановительный этап фактически завершен, а экономика вышла на траекторию устойчивого расширения, основанное на сочетании промышленного производства, строительства и сектора услуг.

Одновременно усиливается роль несырьевых сегментов, прежде всего обрабатывающей промышленности и предпринимательской активности. При этом сырьевая составляющая остается значимой, что делает диверсификацию экономики одной из ключевых задач на ближайшие годы.

Ранее мы рассказали, что Казахстан вплотную приблизился к топ-50 стран мира по сложности экономики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
ВВП Казахстана вырос на 3,2% в прошлом году
10:37, 25 августа 2023
ВВП Казахстана вырос на 3,2% в прошлом году
Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%
08:08, 11 сентября 2025
Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
08:29, 12 августа 2025
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Сегодня
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
17:44, Сегодня
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
17:23, Сегодня
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
16:54, Сегодня
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: