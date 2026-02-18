Назван точный объем ВВП Казахстана за 2025 год

В РК подведены оперативные итоги экономического развития за 2025 год. По данным, сформированным методом производства (на основе валовой добавленной стоимости по отраслям и налогов на продукты), реальный рост ВВП по сравнению с предыдущим годом составил 6,5%, сообщает Zakon.kz.

За счет чего росла экономика

Реальный рост выпуска товаров составил 8,7%, услуг – 5,2%, налогов на продукты – 5,5%. Таким образом, вклад в расширение экономики был сформирован сразу по нескольким направлениям, без выраженного перекоса в пользу одной группы.

По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, объем произведенного ВВП за январь-декабрь 2025 года достиг 159 561 346,6 млн тенге. В пересчете по среднему обменному курсу Нацбанка за период показатель оценивается в 305 913,4 млн долларов США.

Структура ВВП

По итогам года доля производства услуг в ВВП составила 57,7%, производства товаров – 36,1%, налогов на продукты – 6,2%.

Крупнейшей отраслью в структуре экономики остается промышленность – 26,3% ВВП. При этом внутри промышленного сектора вклад обрабатывающей промышленности (12,7%) превысил вклад горнодобывающей отрасли (11,9%).

Это может указывать на постепенное усиление несырьевой переработки в экономике. При этом сырьевой сектор по-прежнему занимает значительную долю, поэтому говорить о структурном развороте пока преждевременно.

Фото: Zakon.kz

Какие отрасли растут быстрее

Наибольший номинальный рост в 2025 году показали:

финансовая и страховая деятельность – 24,1%;

транспорт и складирование – 22,9%;

обрабатывающая промышленность – 19,7%;

строительство – 18,2%;

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 17,6%.

Связь с бюджетными показателями

Итоги ВВП коррелируют с динамикой государственных доходов. В 2025 году было собрано 26,9 трлн тенге налогов – на 14,5% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили НДС и КПН.

Налоговые поступления от нефтяного сектора в Нацфонд, напротив, немного сократились на фоне снижения мировых цен на нефть. Это означает, что структура доходов бюджета постепенно смещается в сторону ненефтяных источников.

Фото: Zakon.kz

Исторический контекст

В динамике последних лет экономика Казахстана прошла несколько этапов. В 2020 году был зафиксирован спад на 2,4% на фоне пандемии и ограничительных мер. Начиная со второго квартала 2021 года экономика перешла к восстановлению, после чего рост сохранялся и в 2022-2024 годах.

Итоги 2025 года с реальным увеличением ВВП на 6,5% показывают, что восстановительный этап фактически завершен, а экономика вышла на траекторию устойчивого расширения, основанное на сочетании промышленного производства, строительства и сектора услуг.

Одновременно усиливается роль несырьевых сегментов, прежде всего обрабатывающей промышленности и предпринимательской активности. При этом сырьевая составляющая остается значимой, что делает диверсификацию экономики одной из ключевых задач на ближайшие годы.

