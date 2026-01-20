Не есть священное писание: Токаев высказался о новом Налоговом кодексе

Президент Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявил о необходимости корректировки Налогового кодекса с учетом предложений общественности для сохранения качественного экономического роста, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что главная стратегическая цель – не утратить качественный экономический рост.

"С этой целью наша работа по снижению инфляции объявляет новый инвестиционный цикл, принимает другие решения. Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный фискальный кредит. Нужно внимательно изучить все здравые и конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс не есть священное писание, можно же внести в него коррективы", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества, и системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, в свое время реагировать на чаяния людей.

V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева проходит в Кызылорде.