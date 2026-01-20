Специальная концепция не нужна – Токаев обозначил, что такое патриотизм в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявил, что необходимо всячески поощрять проявления патриотизма, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что патриотизм – это любовь к Родине, но такое отношение к своему Отечеству мало что значит без гражданской ответственности и стремления быть полезным своей стране.

"Сейчас в обществе обсуждают действительно важные вопросы – где и когда уместно использовать государственный флаг Казахстана. Данная процедура регламентируется специальными нормами и правилами. В использовании государственной символики недопустим легкомысленный подход и небрежность. При этом важно следовать не только букве, но и духу закона. Необходимо всячески поощрять проявления патриотизма. Имею в виду бережное и тактичное использование государственной символики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что за узнаваемостью флага Казахстана стоят достижения спортсменов, труды ученых, успехи предпринимателей, триумфы музыкантов.

"Эти успехи становятся достоянием всей страны и укрепляют ее авторитет в мире. Мы должны поддерживать патриотизм, который идет от сердца и проявляется в конкретных делах, в заботе о родной земле и готовности служить обществу. Базовые принципы ответственного и созидательного патриотизма уже выработаны самой жизнью. Это, например, участие во всенародной акции "Таза Казахстан", в волонтерском движении, благотворительности, социальном предпринимательстве и других добрых делах на благо нашего государства. Нет необходимости готовить специальную концепцию патриотизма", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева проходит в Кызылорде.