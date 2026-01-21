Жумангарин: Рост доходов населения станет главным приоритетом

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 21 января 2026 года рассказал, за счет каких мер правительство планирует обеспечить рост реальных доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что вчера на заседании V Национального курултая президентом был дан ряд конкретных поручений.

"В целях дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации поручений главы государства будет продолжена работа по обеспечению устойчивого и качественного развития экономики. Правительством будет продолжена реализация программы совместных с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Приоритетом является повышение доходов населения. В этом году рост реальных доходов населения должен составить выше 2-3%", – озвучил Жумангарин.

По его словам, это будет достигнуто за счет обеспечения устойчивого, качественного роста экономики и снижения инфляции.

"Рост экономики будет обеспечен на уровне не менее 5%. Для этого объем инвестиций в основной капитал будет доведен до 18% от ВВП. Акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики. Будет проводиться проактивная инвестиционная политика и расширены меры поддержки предпринимательства. В рамках проактивной политики экономического роста будет создан государственный механизм по организации новых производственных мощностей, обеспечивающих рост валовой добавленной стоимости, экспортных поступлений и производительности труда", – дополнил Жумангарин.

Он заявил, что государственные органы будут выполнять активную роль в организации и создании сильных и успешных проектов.

20 января 2026 года прошло V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.