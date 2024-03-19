Необходимо учесть жалобы горожан: Бектенов о разработке Налогового кодекса

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 марта 2024 года заявил, что необходимо оперативно завершить работу по разработке Налогового кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что перед правительством стоит серьезная задача по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования.



"Самый верный путь к этому – максимальная цифровизация всех процессов. Разрабатывается новый Налоговый кодекс. Требования к нему очень жесткие. Представленные ранее подходы подвергались заслуженной критике. Со стороны общества и бизнеса от этого документа большие ожидания. Главное, он должен быть прозрачным, простым для понимания и сбалансированным. В то же время разработка кодекса затянулась", – заявил Бектенов.

Он поручил оперативно завершить работу по разработке.



"В новом кодексе необходимо учесть жалобы горожан на действия и бездействия органов госдоходов, задержку возврата НДС, признание сделок недействительными и т. д. Нужно сместить акценты на сервисную модель администрирования", – подчеркнул глава правительства.

18 марта 2024 года стало известно, что в Казахстане продлили пилотный проект по уплате налогов и соцплатежей работающим через интернет-платформы.

