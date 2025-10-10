#АЭС в Казахстане
Общество

Базовая ставка поможет стабилизировать рынок жилья – Тимур Сулейменов

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменения базовой ставки прокомментировал возможность снижения цен на жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

Он объяснил, что между базовой ставкой и рынком жилья нет прямой связи, но она предполагает снижение инфляции.

"Она направлена именно на это – на уменьшение инфляции в целом и ее компонентов, в том числе стоимости квадратного метра. Поэтому по мере снижения общего уровня цен можно надеяться, что и цены на жилье будут стабилизироваться. Однако базовая ставка – это лишь один из инструментов воздействия на рынок", – сказал Сулейменов.

По его словам, на жилищный рынок влияет множество факторов: это стоимость материалов, проектных, инженерных и строительных работ, уровень заработных плат, возможность инвестировать в альтернативные инструменты и многое другое.

"Поэтому прямой зависимости здесь нет. Это важно понимать. Тем не менее, снижение базовой ставки, влияя на общий уровень цен в экономике, в целом должно способствовать стабилизации и снижению цен и в жилищном секторе", – добавил он.

Ранее мы писали, что Нацбанк может вновь поднять базовую ставку в ноябре.

Азамат Сыздыкбаев
