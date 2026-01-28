На сколько лет хватит нефти, газа и угля Казахстану

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года рассказал, есть ли риски, что новые ТЭЦ могут остаться без сырья в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго заявил, что вводимые новые мощности не останутся без угля и газа. "Такого риска у нас точно нет (что вводимые новые мощности останутся без сырья. – Прим. ред.). По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн – мы в год добываем сейчас 120 млн тонн угля. Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и газу хватит на порядка 40 лет", – заверил Ерлан Аккенженов. 5 ноября 2025 года депутаты Мажилиса поддержали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", направленный на совершенствование недропользования в сфере углеводородов и урана.

