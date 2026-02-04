#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Депутат предложил установить солнечные панели на бюджетных зданиях

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Ерлан Смагулов 4 февраля 2026 года заявил о росте энергопотребления в стране и предложил снизить нагрузку на бюджет за счет установки солнечных панелей на зданиях школ, больниц и других социальных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в Казахстане прослеживается устойчивая тенденция ежегодного роста конечного потребления энергетических ресурсов, и за 2014-2024 годы этот показатель вырос на 11,9%.

"Существенная доля данного потребления приходится на сектор зданий, включая социально-значимые объекты – учреждения образования, здравоохранения и дошкольного воспитания, что является следствием увеличения фонда зданий, физического износа и ограниченности финансирования на их энергомодернизацию. На сегодня каждое третье здание бюджетной сферы превышает нормативы энергопотребления. При этом бюджетные организации оплачивают электроэнергию по наиболее высоким тарифам, который достигает до 82,7 тенге за кВт/ч", – озвучил Смагулов.

Он подчеркнул, что в целях снижения нагрузки на бюджет и обеспечения энергобезопасности представляется целесообразным поэтапное оснащение зданий бюджетных организаций крышными солнечными панелями путем развития самостоятельного сегмента производства и поставки электроэнергии из альтернативных источников.

"В Казахстане имеется значительный потенциал для развития возобновляемых источников энергии за счет размещения объектов ВИЭ на зданиях бюджетных организаций, общее количество которых составляет порядка 13 тысяч единиц. В свою очередь, частные компании выражают готовность устанавливать солнечные панели на указанных объектах по тарифам, в два раза ниже действующих, что позволит снизить бюджетные расходы на электроэнергию. Реализация данных подходов соответствует положениям Послания президента от 2 сентября 2024 года, предусматривающим увеличение доли ВИЭ до 15 % к 2030 году. Между тем действующий порядок оплаты электроэнергии на социально значимых объектах формирует барьер, а именно – не позволяет напрямую закупать электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями. Закуп осуществляется у единственного поставщика через процедуры государственных закупок", – сказал мажилисмен.

Депутат предложил создать правовые условия для прямых договоров между бюджетными организациями и инвесторами по покупке электроэнергии от солнечных панелей, а также рассмотреть возможность признания таких организаций нетто-потребителями с применением ЭСКО-модели для возврата инвестиций и снижения затрат на электроэнергию.

Ранее депутат Мажилиса Аманжол Алтай в своем депзапросе поднял вопрос качества услуг нетрадиционной медицины.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
