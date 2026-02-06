Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на заседании в Сенате 6 февраля 2026 года рассказал о механизме финансирования креативной индустрии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поинтересовался, каков объем фонда поддержки креативных индустрий и будут ли туда еще вкладываться государственные средства из республиканского бюджета.

"Сейчас по прогнозу это порядка 4 млрд тенге ежегодно. Потому что 3% от отчисления национального оператора лотереи – это сумма плавающая. Поэтому мы прогнозируем по году около 4 млрд тенге. Из них государственный бюджет заложен только на первые три года существования фонда, после этого госбюджета в фонде не будет. Это такой принцип, который мы взяли за основу. То есть потом все будет только за счет самоокупаемости тех проектов, в которые мы вкладываем, и только за счет отчисления национального лотерейного оператора", – ответил Евгений Кочетов.

Он добавил, что также предусмотрены дополнительные меры нефинансовой поддержки.

"Во-первых, это резидентство. То есть участники креативной индустрии, предприниматели, могут стать резидентами фонда. Им будут предоставляться бесплатные помещения. То есть они не будут платить аренду, они будут находиться на базе фонда, причем по принципу экстерриториальности, то есть они могут находиться в любом из хабов в 20 регионах. Второе, они будут участвовать во всех образовательных проектах фонда – это инкубационные программы, акселерационные программы. Все то, что позволит от какой-то идеи, которая есть сегодня в голове у предпринимателя, довести ее до конкретной коммерциализации", – резюмировал вице-министр.

Ранее депутаты Сената поддержали поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Документ направили на подпись главе государства.