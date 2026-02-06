#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Экономика и бизнес

Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 14:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на заседании в Сенате 6 февраля 2026 года рассказал о механизме финансирования креативной индустрии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поинтересовался, каков объем фонда поддержки креативных индустрий и будут ли туда еще вкладываться государственные средства из республиканского бюджета.

"Сейчас по прогнозу это порядка 4 млрд тенге ежегодно. Потому что 3% от отчисления национального оператора лотереи – это сумма плавающая. Поэтому мы прогнозируем по году около 4 млрд тенге. Из них государственный бюджет заложен только на первые три года существования фонда, после этого госбюджета в фонде не будет. Это такой принцип, который мы взяли за основу. То есть потом все будет только за счет самоокупаемости тех проектов, в которые мы вкладываем, и только за счет отчисления национального лотерейного оператора", – ответил Евгений Кочетов.

Он добавил, что также предусмотрены дополнительные меры нефинансовой поддержки.

"Во-первых, это резидентство. То есть участники креативной индустрии, предприниматели, могут стать резидентами фонда. Им будут предоставляться бесплатные помещения. То есть они не будут платить аренду, они будут находиться на базе фонда, причем по принципу экстерриториальности, то есть они могут находиться в любом из хабов в 20 регионах. Второе, они будут участвовать во всех образовательных проектах фонда – это инкубационные программы, акселерационные программы. Все то, что позволит от какой-то идеи, которая есть сегодня в голове у предпринимателя, довести ее до конкретной коммерциализации", – резюмировал вице-министр.

Ранее депутаты Сената поддержали поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Документ направили на подпись главе государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Депутаты придумали, как развить креативную индустрию в Казахстане
13:06, Сегодня
Депутаты придумали, как развить креативную индустрию в Казахстане
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
12:03, Сегодня
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
Ограничение доступа детей к соцсетям: стало известно, когда законопроект внесут в Парламент
13:07, Сегодня
Ограничение доступа детей к соцсетям: стало известно, когда законопроект внесут в Парламент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: