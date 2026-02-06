Тенге еще укрепился на торгах 6 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,63 тенге, снизившись еще на 0,13 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,24 тенге (-0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,8-497,4 тенге, евро – по 582,9-587,8 тенге, рубли – по 6,38-6,51.

Мировые цены на нефть растут на торгах 6 февраля.

Так, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 67,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 63,69 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 февраля, можно здесь.