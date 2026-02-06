Тенге еще укрепился на торгах 6 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,63 тенге, снизившись еще на 0,13 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,07).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,24 тенге (-0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,8-497,4 тенге, евро – по 582,9-587,8 тенге, рубли – по 6,38-6,51.
Мировые цены на нефть растут на торгах 6 февраля.
Так, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 67,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 63,69 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 февраля, можно здесь.