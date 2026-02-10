Токаев: 4,4 трлн тенге принесет в бюджет налоговая реформа

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства озвучил поручения в сфере налоговых реформ, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан. "Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тыс. новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 трлн тенге", – сказал Токаев. При этом, подчеркнул глава государства, намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. "Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", – добавил Касым-Жомарт Токаев. Материалы по теме читайте здесь. Ранее президент прокомментировал экономическую ситуацию в стране и мире.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: