Президент о сложной экономической ситуации: Основные события впереди

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства прокомментировал экономическую ситуацию в стране и мире, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что главная цель страны – это усиление социально-экономического и международного потенциала Казахстана в сложных реалиях современного мира.

"По прогнозам экспертов, рост мировой экономики будет замедляться, что повлечет и спад международной торговли. Объем глобальных инвестиций в развивающиеся страны сокращается, нарастают риски в финансовой сфере. Усиливаются протекционизм, тарифные ограничения, деглобализация. Эти и другие негативные экономические тенденции уже изменили геополитическую конфигурацию, но основные события впереди. Чтобы обеспечить устойчивое развитие страны в условиях совершенно новых процессов в мире, перед нами стоит крайне важная задача быстро адаптироваться к ним и экономически, и политически. Мы видим, что прежние подходы уже сейчас становятся малоэффективными", – сказал Токаев.

По его словам, развитые страны приступили к разработке новой модели развития мировой экономики. Нам отставать от этого процесса нельзя.

"Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов. Несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года ВВП нашей страны увеличился на 6,5%. Наша миссия понятна: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Другими словами, проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача правительства", – добавил Токаев.

