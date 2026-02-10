#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Экономика и бизнес

Опыт Китая по угольной генерации похвалил Токаев

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства рассказал о важности развития угольной генерации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на заседании Курултая поручал правительству в двухмесячный срок принять Национальный проект по "чистой" угольной генерации.

"Успешный опыт в этом направлении показывает Китай, который начал строительство 85 энергоблоков на "чистом угле" суммарной мощностью 55 гигаватт. Это составляет порядка 90% от вводимых угольных энергоисточников в мире. Одним словом, наш сосед действует прагматично, обеспечивая энергетическую безопасность и рост своей экономики. США также решили перейти к политике использования угля и освоения угольных месторождений", – заявил он.

Пристального внимания, по его словам, требует обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети в целом.

"Правительству до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой. В то же время без современных цифровых решений невозможно обеспечить рациональное использование электроэнергии и устойчивую работу энергосистемы. В энергетической отрасли необходимо безотлагательно внедрить онлайн-мониторинг с применением искусственного интеллекта", – добавил он.

21 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, как будут расширять угольную генерацию в Казахстане. 20 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая объяснил роль угля в энергетическом будущем Казахстана. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил Фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев
12:57, 20 января 2026
Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев
Нарастить угольную генерацию намерены в Казахстане
13:52, 09 сентября 2025
Нарастить угольную генерацию намерены в Казахстане
Угольную генерацию хотят снизить в Казахстане
10:37, 16 января 2024
Угольную генерацию хотят снизить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: