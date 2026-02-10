Опыт Китая по угольной генерации похвалил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства рассказал о важности развития угольной генерации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на заседании Курултая поручал правительству в двухмесячный срок принять Национальный проект по "чистой" угольной генерации.

"Успешный опыт в этом направлении показывает Китай, который начал строительство 85 энергоблоков на "чистом угле" суммарной мощностью 55 гигаватт. Это составляет порядка 90% от вводимых угольных энергоисточников в мире. Одним словом, наш сосед действует прагматично, обеспечивая энергетическую безопасность и рост своей экономики. США также решили перейти к политике использования угля и освоения угольных месторождений", – заявил он.

Пристального внимания, по его словам, требует обеспечение надежного функционирования национальной электрической сети в целом.

"Правительству до конца 2027 года поручается завершить реализацию проектов по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой. В то же время без современных цифровых решений невозможно обеспечить рациональное использование электроэнергии и устойчивую работу энергосистемы. В энергетической отрасли необходимо безотлагательно внедрить онлайн-мониторинг с применением искусственного интеллекта", – добавил он.

21 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, как будут расширять угольную генерацию в Казахстане. 20 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая объяснил роль угля в энергетическом будущем Казахстана. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил Фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.