Политика

"Откровенно говоря, вся активность сводится на нет": Токаев о проблемах реализации инвестиционных соглашений

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что особого внимания требует исполнение инвестиционных договоренностей, достигнутых им в ходе зарубежных визитов и встреч с инвесторами, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что общая стоимость коммерческих соглашений только в 2025 году составила около 75 млрд долларов.

"Затягивание реализации и срыв подписанных соглашений недопустимы. Ответственность за выполнение этой работы возлагается и на Администрацию президента. Откровенно говоря, у нас сложилась такая негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет".Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что пора прекратить практику бесконечных межведомственных согласований.

"Правительство просило самостоятельности и получило ее. Теперь на практике надо правильно использовать полученные возможности. Каждый подписанный документ должен быть качественно и заблаговременно проработан, иметь четкие сроки с контролем исполнения. Первые руководители будут нести персональную ответственность за конечный результат".Касым-Жомарт Токаев

Государство, добавил он, обязано полностью выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами.

"Именно так формируется деловая репутация и доверие к стране. Правительству следует сфокусироваться на повышении инвестиционного потенциала нашей страны, развитии конкурентных преимуществ Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Тем временем Токаев уже заявлял, что на текущий момент инвестиционная динамика положительная.

