Экономика и бизнес

Производить в Казахстане медоборудование и посуду предлагает президент

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:46 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства заявил о необходимости осваивать новые производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что при наличии всех необходимых условий в стране так и не сформировалась полноценная нефтегазохимическая отрасль. Президент напомнил, что ранее была начата реализация ряда значимых проектов по производству полиэтилена, бутадиена, карбамида и другой продукции, которые должны вывести эту отрасль на новый уровень.

"Задача правительства – обеспечить их своевременное завершение. По мере реализации крупных нефтегазохимических проектов будет закрыта потребность страны в базовой химической продукции (полиэтилен, полипропилен). В то же время у нас отсутствует дальнейший передел из выпускаемых полимеров. В частности, можно наладить производство такой востребованной продукции, как автодетали, системы капельного орошения, медоборудование, посуда и многое другое. Здесь важно поддержать отечественный МСБ, в том числе через лизинг оборудования и льготное кредитование", – сказал Токаев.

По его мнению, это позволит внести серьезный вклад в снижение непродовольственной инфляции.

Ранее президент прокомментировал экономическую ситуацию в стране и мире.

Азамат Сыздыкбаев
