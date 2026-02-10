#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Казахстане регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:04 Фото: unsplash
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о запуске регулируемого оборота криптовалют в стране и создании национального сервиса хранения цифровых активов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году завершена работа по формированию законодательной основы рынка цифровых активов, и в этом году начнется их практический оборот – будет запущен регулируемый оборот криптовалют.

"До мая текущего года будет создан национальный крипто-кастодиальный сервис по хранению цифровых активов на базе Центрального депозитария. В целях практической реализации финансовых инноваций запущена регуляторная песочница. На данный момент в ней 22 проекта по 10 направлениям – от криптобирж и токенизации реальных активов до стейблкоинов и крипто-фиатных платежных решений. В этом году продолжим масштабирование проектов с переходом в полноценный лицензируемый режим. Будет создан специальный режим оборота цифровых активов и движения капитала в Alatau City", – сказал Тимур Сулейменов.

Ранее стало известно, что в Казахстане расширят использование цифрового тенге.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
