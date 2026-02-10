#Казахстан в сравнении
Финансы

В Казахстане расширят использование цифрового тенге в бюджетном процессе

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:57 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о планах расширить использование цифрового тенге в бюджетном процессе и усилить меры по борьбе с мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в текущем году по поручению главы государства запланировано расширение использования цифрового тенге в бюджетный процесс.

"Для этого совместно с правительством в апреле будет принят Комплексный план мероприятий по переводу бюджетных программ и проектов в цифровой тенге. Это касается строительства дорог, ЖКХ, кредитования АПК, поддержки МСБ, социальной сферы и здравоохранения. Борьба с мошенничеством – важный приоритет. Национальный Антифрод-центр уже предотвратил мошенничества на сумму 2,8 млрд тенге. Считаем, что его дальнейшее развитие требует полноценного вовлечения операторов сотовой связи и внедрение Телеком-Антифрода", – сказал Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка отметил, что в 2026 году совместно с коллегами будет внедрен искусственный интеллект для предотвращения мошеннических схем.

Ранее Тимур Сулейменов высказался о курсе тенге.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
