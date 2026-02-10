#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

В Казахстане создан Национальный стратегический крипторезерв

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:07 Фото: pexels
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о запуске Стратегии кибербезопасности финансового рынка и создании Национального стратегического крипторезерва, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, отдельный приоритет Нацбанка – кибербезопасность, и во исполнение поручения главы государства в этом году стартует Стратегия кибербезопасности финансового рынка на 2026-2030 годы.

"Важный блок работы Нацбанка связан с управлением международных резервов страны. С целью диверсификации национальных резервов создан Национальный стратегический крипторезерв. Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из золотовалютного резерва (ЗВР) и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства. Хранение активов будет осуществляться в Центральном депозитарии, который выступит крипто‑кастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций", – озвучил Тимур Сулейменов.

Ранее стало известно, что в Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году
14:04, Сегодня
В Казахстане регулируемый оборот криптовалют запустят в 2026 году
Источники формирования крипторезерва в Казахстане обозначили в Нацбанке
15:11, 11 июля 2025
Источники формирования крипторезерва в Казахстане обозначили в Нацбанке
В Казахстане расширят использование цифрового тенге в бюджетном процессе
13:57, Сегодня
В Казахстане расширят использование цифрового тенге в бюджетном процессе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
15:18, Сегодня
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Сегодня
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Сегодня
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Сегодня
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: