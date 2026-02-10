В Казахстане создан Национальный стратегический крипторезерв

Фото: pexels

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о запуске Стратегии кибербезопасности финансового рынка и создании Национального стратегического крипторезерва, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, отдельный приоритет Нацбанка – кибербезопасность, и во исполнение поручения главы государства в этом году стартует Стратегия кибербезопасности финансового рынка на 2026-2030 годы. "Важный блок работы Нацбанка связан с управлением международных резервов страны. С целью диверсификации национальных резервов создан Национальный стратегический крипторезерв. Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из золотовалютного резерва (ЗВР) и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства. Хранение активов будет осуществляться в Центральном депозитарии, который выступит крипто‑кастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций", – озвучил Тимур Сулейменов. Ранее стало известно, что в Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: