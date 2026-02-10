Укрепление тенге объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 10 февраля 2026 года высказался о курсе тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что, несмотря на волатильность внешних рынков и рост спроса на валюту, тенге по итогам года укрепился на 3,7%.

"В значительной степени это результат проводимой денежно-кредитной политики и возросшего доверия к макроэкономической политике государства в целом. В этом году мы сохраним гибкий режим курсообразования, это наш естественный стабилизатор против внешних шоков. При этом, при необходимости, мы готовы к решительным мерам, включая валютные интервенции – объемы золотовалютных резервов нам это позволяют", – заявил он.

