#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Финансы

Укрепление тенге объяснил глава Нацбанка

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 10 февраля 2026 года высказался о курсе тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что, несмотря на волатильность внешних рынков и рост спроса на валюту, тенге по итогам года укрепился на 3,7%.

"В значительной степени это результат проводимой денежно-кредитной политики и возросшего доверия к макроэкономической политике государства в целом. В этом году мы сохраним гибкий режим курсообразования, это наш естественный стабилизатор против внешних шоков. При этом, при необходимости, мы готовы к решительным мерам, включая валютные интервенции – объемы золотовалютных резервов нам это позволяют", – заявил он.

23 января 2026 года Тимур Сулейменов рассказал о возможности резкого укрепления доллара в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
15:43, 23 января 2026
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка
15:40, 23 января 2026
Ослабление доллара в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Нужно немного подождать: глава Нацбанка об ипотеке в Казахстане
14:10, 23 января 2026
Нужно немного подождать: глава Нацбанка об ипотеке в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: