Общество

Интенсивный рост: казахстанцы стали потреблять больше газа

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 11 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты озвучил данные касательно запасов газа в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время ресурсная база газа в стране составляет порядка 3,8 трлн кубических метров, а годовой объем добычи находится на уровне около 60 млрд кубометров.

"Несмотря на то, что показатели годовой добычи газа внешне выглядят достаточными, на сегодняшний день объем внутреннего потребления государства достиг 21,6 млрд кубометров. В настоящее время уровень газификации страны составляет 64,2%. В последние годы в стране наблюдается интенсивный рост объемов потребления газа", – сказал Жанбыршин.

В свою очередь вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев озвучил прогноз по добыче газа.

"В ресурсной базе QazaqGaz по 14 объектам ведется геологоразведка – по прогнозам объем составляет 115 млрд кубометров газа. И с геологическим комитетом у нас совместная работа ведется – портфель QazaqGaz планируем повысить до 30 объектов. Здесь именно приоритетные крупные объекты газа. Кроме того, со стороны Минэнерго где-то 50 объектов на аукцион выставляется – это участки с запасами газа. Думаю, что это будет положительный результат для привлечения инвестиций в сферу газа. У нас новые заводы строятся. До конца 2026 года планируется сдать в эксплуатацию завод в Кашагане. Новый крупный завод где-то 2,5 млрд кубометров будет обеспечивать. Также в Жанаозене в следующем году пройдет модернизация завода "КазГПЗ", – добавил Туткышбаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане усилят государственный контроль в сфере газоснабжения.

Азамат Сыздыкбаев
